Петр Ян - о бое с Сэндхэгеном: Я хочу отправить его спать

Российский боец смешанного стиля Петр Ян поделился ожиданиями от боя за титул временного чемпиона UFC против американца Кори Сэндхэгена.

«Я вижу, что он делает много лишних движений. Вижу, где его смогу поймать. Подушки на открытой тренировке? Подушки были для зрителей, но, конечно, я хочу отправить его спать. Это несомненно», - приводит слова Яна «СЭ».

Напомним, что поедин Ян - Сэндхэген состоится 30 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. На нем Ян должен был сражаться в матче-реванше с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом, но тот снялся с поединка из-за травмы.

За карьеру в смешанных единоборствах на счету Яна 15 побед и два поражения. На счету Сэндхэгена - 14 выигрышей и три неудачи.