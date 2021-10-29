«Мы увидим очень крутой бой в стойке». Лиана Джоджуа о поединке Яна и Сэндхагена

- Я думаю, что этот бой будет очень крутым. Сэндхаген и Ян — классные стоечники. Кори — просто мощь, его последний бой с Ти Джеем Диллашоу показал, что за уровня он боец. Естественно, Петр Ян много раз доказал, что он очень яркий представитель ударной техники. Я ожидаю, что будет классный поединок в стойке. Преимущество в бою отдаю Петру Яну.

Петр Ян силен в очень многих аспектах, он доказал, что силен в борьбе, тейкдаунах, в партере, полностью многосторонний боец. Я считаю, что выиграет Ян и мы увидим очень зрелищный поединок в стойке.

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Напомним, что Петр Ян проведет поединок с Кори Сэндхагеном за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби.