Ян и Сэндхаген показали одинаковый вес перед очным поединком на турнире UFC 267

В Абу-Даби состоялась официальная процедура взвешивания в рамках поединка за временный пояс чемпиона в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и представителем США Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

Отметим, что оба бойца показали одинаковый вес – 61,2 кг.

Напомним, бой между спортсменами состоится 30 октября. В своей карьере 28-летний Ян одержал 15 побед и потерпел два поражения. Что касается Сэндхагена, то у 29-летнего американца 14 побед и три поражения.

7 марта этого года Ян лишился титула UFC в легчайшем весе после того, как получил дисквалификацию за запрещенный удар в поединке с Алджамейном Стерлингом.