Махачев и Волков прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 267

Российские бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев и Александр Волков сделали вес в преддверии турнира UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби.

Отметим, что 30-летний Махачев перед поединком с новозеландцем Дэном Хукером оказался легче своего соперника на 0,2 кг – спортсмены показали на весах 70,5 и 70,7 кг соответственно.

Что касается Волкова, то вес 33-летнего россиянина накануне боя с представителем Польши Марчином Тыбурой составил 119,3 кг. У соперника – 112,9 кг

Напомним, что в своей карьере Махачев одержал 20 побед и потерпел одно поражение. У Волкова – 33 победы при девяти поражениях.