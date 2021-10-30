«Ян голоден и зол». Милана Дудиева о поединке Яна и Сэндхагена

– Ян голодный и злой, он хочет забрать свой пояс обратно. Я считаю, что во втором раунде Петр заставит успокоиться Кори Сэндхагена. В первом – он будет пристреливаться, а во втором завершит поединок. Петр должен вернуть свое. Все мы помним, что произошло в бою со Стерлингом, Петр незаслуженно потерял пояс, а теперь он идет за ним обратно. Ян очень замотивирован. Думаю, что он покажет всем, как надо, блеснет в своей лучшей манере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Напомним, что Петр Ян проведет поединок с Кори Сэндхагеном за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби.