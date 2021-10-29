Алексей Олейник: Ян и Сэндхаген два ударника, бой может завершиться досрочно

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник поделился своими ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагеном на UFC 267.

«Безоговорочных фаворитов не бывает, но Петр все-таки фаворит. Технически и по настрою он сейчас заряжен и зол. Болеть будем за Петра. Завершится ли бой досрочно? Это два ярких ударника. Должен быть досрочно», — сказал Олейник «СЭ».

Напомним, что Петр Ян проведет поединок с Кори Сэндхагеном за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби.