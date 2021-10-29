Виталий Минаков: Ударнику очень сложно освоить навыки борьбы, но Яну это удалось

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в тяжелом весе, рассказал, кто является фаворитом в противостоянии россиянина Петра Яна и американца Кори Сэндхагена. Бой пройдет 30 октября в Абу-Даби.

«Петр, думаю, без особых проблем заберет пояс. Ударнику очень сложно освоить навыки борьбы, но ему это удалось. Петр очень собранный всегда. Из российских бойцов он очень интересный во всех аспектах, особенно в ударной технике. Не помню, чтобы ему кто-то оказал хорошую конкуренцию. Уверен, что Петр восстановит свое чемпионство и заберет пояс», - сказал Минаков «СЭ».

Напомним, что Петр Ян проведет поединок с Кори Сэндхагеном за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби.