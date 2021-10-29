Ислам Махачев: Завтра вы увидите мою лучшую версию

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал, что ожидается в его бою с американцем Дэном Хукером, который пройдет 30 октября в Абу-Даби.

«Я очень рад, потому что сейчас уже и настроение хорошее. Взвешивание прошло, и мне не терпится выйти подраться. Ничего особенного в глазах Дэна Хукера не увидел. Ничего там не написано. Просто хотел подойти к нему поближе, посмотреть на него».

«Завтра в клетке Хукера ждет лучшая версия Ислама, потому что я очень сильно готовился к этому бою, потратил много сил. Я нахожусь в хорошей форме сейчас», — заключил он «СЭ».

Добавим, что в своей карьере 30-летний россиянин одержал 20 побед и потерпел одно поражение. 30 октября Ислам проведет бой против новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира UFC 267. На счету Фергюсона 25 побед и шесть поражений в поединках по правилам ММА.