Хабиб Нурмагомедов считает, что Махачеву нужно просить у UFC бой за титул

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев в случае победы над Дэном Хукером должен просить Дэйну Уайта дать ему бой за титул.

«Исламу надо финишировать Хукера и сказать Дэйне: «Не давай мне бесполезные бои. Мне не нужны оппоненты из топ-10, топ-5. Мне нужен номер 1, чемпион». Ему надо вызвать не бойцов, не чемпиона, а самого Дэйну. Тогда все будет хорошо», - сказал Хабиб на своем ютуб-канале.

Поединок в легком весе между Махачевым и Хукером станет третьим по значимости событием турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби.