Тренер Петра Яна: Я посмотрел все бои Сэндхаген за последние три года. Он хорошо с разворота бьет

Кайрат Нурмаганбетов, тренер Петра Яна, поделился мнением об американце Кори Сэндхагене, с которым россиянин будет драться за временный пояс UFC в наилегчайшем весе.

«Я считаю, что ударка у него лучше, чем у Стерлинга. Все остальное тоже хорошо умеет: у сетки бороться, переводить, делать приемы. Я посмотрел все его бои за последние три года. Очень хорошо с разворота бьет, на выходе может ударить», - приводит слова Кайрата «Матч ТВ».

Напомним, что поединок Ян - Сэндхэген состоится 30 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. На нем Ян должен был сражаться в матче-реванше с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом, но тот снялся с поединка из-за травмы.

За карьеру в смешанных единоборствах на счету Яна 15 побед и два поражения. На счету Сэндхэгена - 14 выигрышей и три неудачи.