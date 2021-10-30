Минеев назвал основное преимущество Петра Яна перед Сэндхэгеном

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев поделился ожиданиями от боя Петра Яна против американца Кори Сэндхэгена на турнире UFC 267.

«Сможет ли Петр Ян забрать пояс в этой встрече? Оба бойца заряжены, оба профессионалы, у обоих схожий рекорд. Сложно объективно отдать кому-либо преимущество, но я, конечно, буду болеть за Петра! И верю в его победу! Какими преимуществами Ян обладает перед Кори? Мне видится основное преимущество Петра — это дух русского сибирского мужика!», - приводит слова Минеева «СЭ».

Напомним, что поединок Ян - Сэндхэген состоится 30 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. На нем Ян должен был сражаться в матче-реванше с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом, но тот снялся с поединка из-за травмы.

За карьеру в смешанных единоборствах на счету Яна 15 побед и два поражения. На счету Сэндхэгена - 14 выигрышей и три неудачи.