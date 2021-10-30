Анкалаев хочет встретиться с соперником из топ-5

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев требует встречи с соперником, находящемся в первой пятерке рейтинга полутяжелой весовой категории.

«Ожидал, что бой будет намного зрелищнее. Но что-то пошло не так. Победа есть победа. Уже давно прошу соперника из топ-5. Никак не получается с ними подраться. Уже начал охоту за поясом», - приводит слова Анкалаева RT.

Добавим, что теперь на счету Анкалаева 16 побед в 17 боях в ММА. У Оздемира шесть поражений в 23 поединках.