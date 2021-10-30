«Я король здесь и убью всех». Чимаев - после победы над Цзинляном на турнире UFC 267

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал комментарий после победы над китайцем Ли Цзинляном на турнире UFC 267.

«Я сказал Уайту, что я король здесь. Я убью всех. Теперь вы мне верите? Он уснул! Дайте мне всех, я пришел сюда за всеми. Я убью всех. Я чемпион! Я король!» - сказал Чимаев после боя.

Швед, имеющий чеченские корни, задушил своего соперника в первом раунде.

Чимаев одержал десятую победу в ММА, не имея ни одного поражения. Ли в седьмой раз проиграл, проведя 25 боев в смешанных единоборствах.