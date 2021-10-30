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30 октября 23:19

Волков посвятил своей жене победу над Тыбурой на турнире UFC 267

Россиянин выиграл единогласным решением судей.

Российский боц смешанного стиля Александр Волков посвятил своей жене победу над поляком Марчином Тыбурой на турнире UFC 267.

«Вы знаете, сегодня, наверное, я самый счастливый человек на планете, потому что день назад у меня родился младший сын. Спасибо моей жене, посвящаю победу ей, моей семье. Рад победить Тыбуру, вернуться в титульную гонку», - сказал Волков после поединка.

Все судьи отдали победу представителю Российской Федерации в схватке тяжелой весовой категории.

Теперь на счету Волкова 34 победы в 43 поединках в ММА. Тыбура потерпел седьмое поражение в 29 боях.

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