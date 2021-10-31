Василевский считает, что все результаты UFC 267 были предсказуемыми

Российский боец Вячеслав Василевский подвел итоги турнира UFC 267.

«Результаты боев для меня были ожидаемы. Думаю, многие понимали, что Волков выиграет у Тыбуры. Если говорить про Яна, то соперник был сильный, показалось, что дал Петру тяжёлый бой.

Что касается Махачева, то у него первая же попытка от тейкдауна увенчалась успехом. Подсказки Хабиба у клетки обеспечили победу Махачеву? Это был важный момент, когда Хабиб сказал Исламу перекрыть голову», передает слова Василевского «Чемпионат».

Напомним, что по итогам боя Петра Яна и Кори Сэндхагена российский боец завоевал временный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Для Яна эта победа стала 16-й в карьере при двух поражениях, последнее из которых закончилось дисквалификацией Яна за запрещенный удар в голову сопернику.