Шлеменко считает, что Махачев не сможет превзойти Хабиба Нурмагомедова

Российский боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на победу Ислама Махачева над Дэном Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
«Махачев полностью готов биться за титул. Я был уверен, что сейчас он легко пройдет Хукера, потому что его без проблем прошел Майкл Чендлер. Сомневаюсь, что он сможет превзойти Хабиба. У Ислама все-таки больше поражений, чем у него», - приводит слова Александра Sport24.
Россиянин победил в первом раунде болевым приемом.
Махачев одержал 21-ю победу в 22 боях. Хукер потерпел 11 поражений в 22 поединках.
источник: Sport24.ru