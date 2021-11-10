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Глава Fight Nights Гаджиев выразил готовность организовать бой Федор Емельяненко - Рой Джонс

Руководитель отметил, что это может стать событием международного уровня.
10 ноября 2021 16:28

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев Гаджиев выразил готовность организовать бой между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом.

Ранее Джонс после победы Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 предложил российской легенде провести выставочный бой. Россиянин заявил, что для него было бы большой честью выступить в таком бою.

«Может ли Fight Nights организовать такой бой? Технически мы можем. Нужно понимать, что хоть поединок и будет проходить в России, но транслироваться будет по всему миру и важно, чтобы была международная платформа для показа, чтобы промоушн мог заработать и дать заработать участникам. Только в этом случае. К тому же, большие бои это всегда предмет договоренностей с обеими сторонами. Осуществить это будет сложно, но думаю, такой вариант возможен», - приводит слова Гаджиева Sport24.

Отметим, что в активе Емельяненко 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. По действующему контракту с Bellator Федор должен провести еще один поединок, дата и соперник которого пока остаются неизвестными.

Джонс, имеющий российский паспорт, в профессиональной карьере провел 75 боев (66 побед, 47 нокаутом, девять поражений). На любительском уровне - 134 поединка (121 победа, 13 поражений).

источник: Sport24.ru
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