Холлоуэй единогласным решением судей победил Родригеса в главном поединке турнира UFC Fight Night 19

Медведев и Джокович уже в Турине. Ждем их новой битвы — она точно украсит финал Итогового турнира года

В воскресенье в Италии начинается итоговый чемпионат АТР с участием восьми сильнейших теннисистов мира. Главные фавориты - Новак Джокович и наш Даниил Медведев.