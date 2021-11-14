Холлоуэй единогласным решением судей победил Родригеса в главном поединке турнира UFC Fight Night 19

В главном поединке шоу экс-чемпион полулегкого веса американец Макс Холлоуэй встретился с мексиканцем Яиром Родригесом.
Поединок продлился все пять раундов. По итогам боя судьи приняли единогласное решение отдать победу Холлоуэю - 49-46, 48-47, 48-47.
Отметим, что победа стала для бывшего чемпиона UFC 23-й в карьере при шести поражениях. Родригес потерпел третье поражение в 17 боях.
Добавим, что в со-главный поединок турнира бразильский боец Маркус Рожериу де Лима победил американца Бена Ротуэлла техническим нокаутом в первом раунде. Бразилец одержал 19-ю победу в ММА при семи поражениях и одной ничьей. Для Ротуэлла поражение стало 14-м в 53 поединках.
источник: «Советский спорт»