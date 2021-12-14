«Борьба Нуньес находится на нулевом уровне». Милана Дудиева о главном апсете года

– Второй день нахожусь в шоке. Думаю, больше делать прогнозы не буду – дело неблагодарное. Аманда Нуньес очень верила в себя, решила, что может всех перерубить. Ее борьба находится на нулевом уровне. Она ничего не смогла сделать. В первом раунде начала бороться, забилась, устала. Во втором раунде просто потерялась. Я не увидела конкретного удушающего приема, там не было ничего глобального.

Почему она сдалась? Я дралась с Джулианной Пеньей. Да, я проиграла, но не скажу, что она суперсильный боец. Я была не в самой лучшей форме: перед отъездом мне потрепали нервы. Полетела в сильном стрессе. Я в легкую поднимала ее боковыми ударами и уходила от борьбы. Был момент, когда мне показалось, что Нуньес отдала бой. Президент UFC Дана Уайт говорил, что планирует закрыть этот дивизион. Возможно, дело в этом. В общем, я по прежнему в шоке. Не знаю, что будет дальше. Но Нуньес откровенно разочаровала.

Аманда Нуньес уступила Джулианне Пенья удушающим приемом во втором раунде и потеряла титул чемпионки UFC. Это стало ее первым поражением за последние семь лет.