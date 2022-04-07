«Одна команда – одна цель». В Екатеринбурге появились огромные баннеры в поддержку Петра Яна

Команда Петра Яна вместе с фанатами поддержали чемпиона UFC перед поединком с Алджамейном Стерлингом.

В Екатеринбурге на одной из оживленных трасс разместили восемь огромным баннеров с изображением Петра Яна, логотипом бойцовского клуба «Архангел Михаил» и фразой «Одна команда – одна цель».

Добавим, что реванш между чемпионом промоушена в легчайшем весе американцем Стерлингом и обладателем временного титула россиянином Яном пройдет 10 апреля на турнире UFC 273.

Первый бой между бойцами состоялся 6 марта 2021 года на турнире UFC 259. Ян потерял титул, потерпев поражение из-за того, что в четвертом раунде нанес Стерлингу запрещенный удар коленом.