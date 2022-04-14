Дамир Исмагулов и Гурам Кутателадзе проведут бой турнире UFC 18 июня

Россиянин Дамир Исмагулов и представитель Швеции Гурам Кутателадзе проведут бой на турнире UFC. Об этом сообщает MMA Fighting.

По данным источника, поединок состоится 18 июня и пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний уроженец Оренбурга одержал 23 победы и потерпел одно поражение. На счету 30-летнего грузина – 18 выигранных боев и две проигранных поединка.

Добавим, что Кутателадзе является спарринг-партнером и близким другом бойца UFC Хамзата Чимаева.