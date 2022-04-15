Александр Шлеменко: Победить американца на вражеской территории – исторический момент для Немкова

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко оценил положение россиянина Вадима Немкова перед боем против американца Кори Андерсона. Ранее стало известно, что Немков выступит перед публикой без национального флага.

«На мне бы это отразилось только положительно. Я бы был более злой. Не знаю, как это отразится на нем. Как мы видим, на примере Петра Яна – на нем это плохо сказалось, бой он проиграл. Посмотрим, насколько психологически будет устойчив Вадим.

Условия очень сложные. Но выигрыш – будет ценнее! Выхлоп будет в разы больше. Представьте, как все СМИ отреагируют. Победить американца в США без своего флага. Это будет очень много стоить. Победить на вражеской территории – это исторический момент для Немкова. Может быть очень большой успех. Мотивация в разы больше», – сказал Шлеменко для «СЭ».

Напомним, Немков и Андерсон сразятся в финале Гран-при. Бой пройдет 16 апреля на турнире Bellator 277. На кону будет стоять титул в полутяжелом весе, а также приз в размере одного млн долларов.