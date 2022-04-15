Петр Ян – Сергею Харитонову: Старый, но ты-то куда?

Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян не оставил без внимания критику со стороны известного тяжеловеса Сергея Харитонова.

Напомним, ветеран смешанных единоборств высказал мнение, что Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в результате звездной болезни. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что уроженец Красноярского края не выполнил своих обещаний о полной доминации.

«Старый, но ты-то куда? Тебе же говорили больше в общество не вылезать», – заявил Ян в соцсети.

Напомним, россиянин проиграл Стерлингу раздельным решением судей. Этот бой прошел на турнире UFC 273, а на кону стоял титул в легчайшем дивизионе.