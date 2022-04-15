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Петр Ян – Сергею Харитонову: Старый, но ты-то куда?

Боец UFC ответил на критику ветерана.
15 апреля 2022 18:00
автор: Артур Гичунцев

Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян не оставил без внимания критику со стороны известного тяжеловеса Сергея Харитонова.

Напомним, ветеран смешанных единоборств высказал мнение, что Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в результате звездной болезни. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что уроженец Красноярского края не выполнил своих обещаний о полной доминации.

«Старый, но ты-то куда? Тебе же говорили больше в общество не вылезать», – заявил Ян в соцсети.

Напомним, россиянин проиграл Стерлингу раздельным решением судей. Этот бой прошел на турнире UFC 273, а на кону стоял титул в легчайшем дивизионе.

источник: «Советский спорт»
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