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Хрюнов анонсировал переговоры с Емельяненко и Дациком по поводу возможного боя

Ранее сообщалось, что поединок пройдет на боксерском ринге.
15 апреля 2022 23:19
автор: Артур Гичунцев

Российский промоутер Владимир Хрюнов хочет устроить поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

По словам менеджера, в эти выходные он проведет встречу с бойцами. Если стороны достигнут соглашения, то встреча пройдет на площадке РЕН ТВ. Об этом Хрюнов рассказал для Metaratings.ru.

Напомним, в крайнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, а 42-летний Дацик уступил в боксерском поединке соотечественнику Зелимхану Дукаеву.

источник: Metaratings.ru
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