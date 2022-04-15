Хрюнов анонсировал переговоры с Емельяненко и Дациком по поводу возможного боя

Российский промоутер Владимир Хрюнов хочет устроить поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

По словам менеджера, в эти выходные он проведет встречу с бойцами. Если стороны достигнут соглашения, то встреча пройдет на площадке РЕН ТВ. Об этом Хрюнов рассказал для Metaratings.ru.

Напомним, в крайнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, а 42-летний Дацик уступил в боксерском поединке соотечественнику Зелимхану Дукаеву.