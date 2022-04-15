Волков назвал причины поражения от Аспиналла на UFC Fight Night 204

Российский боец Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, высказался после поражения от британца Тома Аспиналла.

Напомним, 33-летний уроженец Москвы уступил сопернику болевым приемом в первом раунде. Это случилось в главном событии турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне.

«Бой с Аспинэлом прошел для меня некомфортно не из-за моих физических кондиций. Форма у меня была очень хорошая, и видно было, что я и подсушился, и функционально поднабрал, и при этом даже поднабрал в силе. Были моменты другого характера. Сложно назвать их психологическими, но, как мне кажется, были допущены глобальные ошибки в подготовке, из-за которых я свою форму не смог применить.

Тут очень много нюансов и есть такие, о которых я не хотел бы говорить. Может быть, и нет смысла говорить, потому что долго все это объяснять. В целом, я надеюсь, что в таком состоянии я на поединок больше выходить не буду», – цитирует Волкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что следующий бой россиянин проведет 4 июня, а его соперником станет Жаирзиньо Розенстрейк из Суринама.