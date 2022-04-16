Президент Bellator: Бой Немкова и Андерсона может пройти в конце лета

Президент Bellator Скотт Кокер расстроен исходом первого поединка между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

Напомним, их встреча состоялась на турнире Bellator 277, однако, поединок не дошел до логического завершения, поскольку в третьем раунде бойцы столкнулись головами, в результате чего уроженец Белгородской области получил серьезное рассечение и был снят с поединка по решению врачей.

«Мы расстроены тем, как закончился этот бой. Я хотел бы вернуться к нему через три-четыре месяца. Если они оба будут здоровы, мы организуем этот бой снова в конце лета», – цитирует Кокера Sport24.ru.

Добавим, что на кону стоял чемпионский титул в полутяжелом весе, а также один миллион долларов. Таким образом, пояс остался у Немкова. Он выиграл его в мае 2020 года.