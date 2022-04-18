Олег Тактаров назвал любимого бойца

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Олег Тактаров назвал своего фаворита в смешанных единоборствах.

По словам ветерана ММА, ему по душе выступление россиянина Петра Яна. Тактаров признался, что 27-летний уроженец Красноярского края напоминает ему отца.

«Прямо вылитый, все манеры такие же. А потом, смотрю, а они в один день родились. Я ему потом про это сказал», – сказал экс-боец, ставший гостем YouTube-канала «Фетисов».

Также Тактаров заявил, что после ухода Хабиба Нурмагомедова Петр Ян стал главной звездой среди российских бойцов.

«Он очень грамотный профессионал. Петр сейчас не просто наш посол, он посолище. Я слежу за ним давно, еще до UFC. Мне полсекунды достаточно посмотреть на человека, чтобы понять, что из него вырастет. Увидеть все низменные качества, как у некоторых, или понять, что он будет легендой», – заключил Тактаров.

Напомним, Петр Ян – экс-чемпион UFC в легчайшем весе. В его активе 16 побед и три поражения. Он является одним из лучших бойцов своего дивизиона.