Махачев ответил на угрозы Царукяна

Российский боец ММА Ислам Махачев прокомментировал заявление соотечественника Армана Царукяна.

Напомним, последний пообещал легко победить уроженца Дагестана в поединке за чемпионский титул UFC.

«Бабушкины пирожки ты легко побьешь», – ответил боец в одной из социальных сетей.

Напомним, Махачев и Царукян выступают в легком весе. Они уже встречались в октагоне: бой прошел весной 2019 года и завершился в пользу Ислама по решению судей.

Всего за карьеру в ММА Махачев одержал 22 победы и потерпел одно поражение. У Царукяна – 18 выигранных боев и две проигранных встречи.