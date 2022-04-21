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Уиттакер получил травму и снялся с боя против Веттори на турнире UFC 275

Австралиец попросил прощения у болельщиков.
21 апреля 2022 18:14
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер отказался от поединка с итальянцем Марвином Веттори. Об этом австралиец написал в соцсети.

По словам Уиттакера, он получил травму во время тренировки. Боец подчеркнул, что пытался исправить ситуацию, однако, повреждение оказалось серьезным.

«Извините ребята. Я сделал все, что мог. Это означает, что я вернусь в октагон через пару месяцев и буду лучшей версией себя», – добавил боец в соцсети.

Напомним, Уиттакер и Веттори должны были подраться на турнире UFC 275. Ивент намечен на 11 июня.

За всю карьеру в ММА 31-летний австралиец одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. У 28-летнего Веттори – 18 выигранных боев и пять проигранных встреч.

источник: «Советский спорт»
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