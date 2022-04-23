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Емельяненко ответил на вызов Тарасова

Скандальный тяжеловес припомнил блогеру первый поединок.
23 апреля 2022 13:22
автор: Артур Гичунцев

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал высказывание известного блогера Артема Тарасова.

Напомним, последний изъявил желание провести ответный поединок против тяжеловеса. Первый бой завершился победой профессионального бойца по решению судей.

«Слышал, мой друг Тарасов вновь захотел помериться силами. Если я запланирую выступить в забегах на короткие дистанции, то обязательно с тобой свяжусь», – написал 40-летний ветеран ММА в соцсети.

Ранее стало известно, что Емельяненко подписал контракт на следующий бой. По его словам, детали соглашения будут представлены в понедельник, 25 апреля.

источник: «Советский спорт»
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