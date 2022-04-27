Менеджер Петра Яна назвал возможных соперников россиянина

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца ММА Петра Яна, рассказал, с кем может подраться его клиент в следующем поединке.
«Скоро пройдет бой Роба Фонта и Марлона Веры – победитель этой пары возможный соперник. Тот же Доминик Круз возможный соперник», – сказал менеджер YouTube-каналу «Вестник ММА»
Напомним, Петр Ян – экс-чемпион UFC в легчайшем весе. 10 апреля он мог вернуть титул, но проиграл американцу Альджамейну Стерлингу по решению судей.
За всю карьеру в ММА 27-летний россиянин одержал 16 побед и уступил три раза.
источник: «Советский спорт»