Деррик Льюис и Сергей Павлович проведут бой на турнире UFC 30 июля

Российский боец ММА Сергей Павлович вернется в октагон 30 июля. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в этот день ему предстоит поединок против американца Деррика Льюиса. Отмечается, что боссы UFC пока не определились с местом проведения турнира.

Напомним, 37-летний Льюис – бывший претендент на титул в тяжелом весе. В 2018 году он нокаутировал россиянина Александра Волкова. Всего за карьеру в ММА «Черный Зверь» одержал 26 побед и потерпел девять поражений.

Что касается Павловича, то 29-летний россиянин провел в UFC четыре боя и одержал три победы, уступив легенде ММА Алистару Овериму в ноябре 2018-го.