Сен-Пьер считает, что Чимаев способен победить чемпиона UFC Усмана

Легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер рассказал, кто способен победить чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

По словам канадца, отобрать титул у нигерийца может уроженец Чечни Хамзат Чимаев.

«Усман выглядит феноменально. Но есть много ребят, которые могут доставить ему проблемы. Например, Хамзат Чимаев, возможно, Леон Эдвардс.

Камару должен сосредоточиться на работе, потому что стать чемпионом – это одно, а удержать титул – совсем другое», – цитирует канадца MMA News.

Напомним, в крайнем поединке Хамзат Чимаев победил бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса.

Что касается Усмана, то 34-летний нигериец идет на победной серии из 18 боев кряду.