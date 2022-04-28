ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сен-Пьер считает, что Чимаев способен победить чемпиона UFC Усмана

Нигериец – лучший боец лиги вне зависимости от веса.
28 апреля 2022 22:09
автор: Артур Гичунцев

Легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер рассказал, кто способен победить чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

По словам канадца, отобрать титул у нигерийца может уроженец Чечни Хамзат Чимаев.

«Усман выглядит феноменально. Но есть много ребят, которые могут доставить ему проблемы. Например, Хамзат Чимаев, возможно, Леон Эдвардс.

Камару должен сосредоточиться на работе, потому что стать чемпионом – это одно, а удержать титул – совсем другое», – цитирует канадца MMA News.

Напомним, в крайнем поединке Хамзат Чимаев победил бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса.

Что касается Усмана, то 34-летний нигериец идет на победной серии из 18 боев кряду.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сен-Пьер считает, что Чимаев способен победить чемпиона UFC Усмана
Нигериец – лучший боец лиги вне зависимости от веса.
28.04.2022 22:09
ММА
автор: Артур Гичунцев
Майкл Чендлер: Фергюсон - это сложная головоломка. Возможно, он мог бы победить Хабиба
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году.
28.04.2022 14:49
ММА
автор: Александр Бойченко
Деррик Льюис и Сергей Павлович проведут бой на турнире UFC 30 июля
В октябре 2018 года американец нокаутировал Александра Волкова.
27.04.2022 23:28
ММА
автор: Артур Гичунцев
Менеджер Петра Яна назвал возможных соперников россиянина
В крайнем поединке уроженец Красноярского края проиграл чемпиону UFC.
27.04.2022 23:06
ММА
автор: Артур Гичунцев
Емельяненко объяснил, почему до сих пор не назвал имя следующего соперника
Боец обещал сделать это еще в понедельник, 25 апреля.
27.04.2022 12:57
ММА
автор: Артур Гичунцев
Экс-чемпион UFC в двух категориях Сен-Пьер заявил, что готов провести бой с Хабибом в грэпплинге
Хабиб завершил профессиональную карьеру в 2020 году.
27.04.2022 09:22
ММА
автор: Александр Бойченко
Саид Нурмагомедов подерется с Сильвой де Андраде на UFC Fight Night
Поединок состоится в ночь с 9 на 10 июля.
26.04.2022 20:21
ММА
автор: Максим Скороходов
Нейт Диаз отказывается от третьего поединка с Конором Макгрегором
Американец надеется на то, что ему организуют поединок с «нормальным бойцом».
26.04.2022 10:33
ММА
автор: Владислав Корегин
Сайборг в четвертый раз защитила титул Bellator в бое-реванше с Бленкоу
Поединок прошел в Гонолулу.
24.04.2022 09:30
ММА
Андраде сабмишеном победила Лемос в главном бою UFC Vegas 52
Поединок завершился в первом раунде.
24.04.2022 08:59
ММА
«В 18 лет смотрел на Кошечкина снизу вверх…» Форвард ЦСКА — и своем голе и ничьей в финале Кубка Гагарина
Владислав Каменев, открыв счет в шестом матче финала Кубка Гагарина, помог армейцам одержать победу (2:1) и восстановить равновесие в серии (3-3), а после финальной сирены пообщался с журналистами, в том числе – корреспондентом «Плеймейкера».
Седьмому матчу — быть! Как ЦСКА затащил финал Кубка Гагарина в решающий поединок
Столичные армейцы сумели победить дома «Металлург» (2:1) в шестом матче финала плей-офф КХЛ, сравняли счет в серии (3-3) и отложили развязку на седьмую игру в Магнитогорске в ближайшую субботу.
Красавчик! Как НХЛ строит козни против Кирилла Капризова, пока он выдает лучший в жизни сезон
«Плеймейкер» рассказывает, как все в НХЛ грубят на Кирилле Капризове, пока наш лидер и рекордсмен «Миннесоты» идет к успеху.
Мама фигурного катания. Как Татьяна Тарасова стала величайшим тренером всех времен
Нашу портретную галерею, приуроченную к 30-летию российского спорта, продолжает легендарный тренер, чьи ученики выиграли огромную гору медалей во всех видах «фигурки».
Букмекеры не верят в «чудо от Тен Хага»! Шансы «МЮ» на чемпионство-2023 — минимальные за всю историю АПЛ
После объявления о предстоящем назначении Эрика тен Хага главным тренером «МЮ» британские букмекеры обновили линию на результаты АПЛ-2022/23.
Из Эмери едва не сделали тренеришку. Как «Ливерпуль» за две минуты нокаутировал «Вильярреал»
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа по всем статьям переиграла обидчика «Баварии» (2:0).
Футбол, после которого Абрамович решил купить «Челси»… 19 лет назад «Реал» уже проигрывал в Манчестере со счетом 3:4
Фантастика, которую мы увидели 26 апреля 2022 года на «Этихаде» в матче «Ман Сити» - «Реал», воскресила в памяти легендарную игру 23 апреля 2003 года. Дело тоже было в плей-офф Лиги чемпионов. Тоже в Манчестере. И «Реал» тоже проиграл 3:4.
«Если и отпускать кого-то в НХЛ — только для борьбы за Кубок Стэнли». Роман Ротенберг — о ситуации в СКА
Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг на церемонии, посвященной 70-летию Владислава Третьяка, прокомментировал последние сообщения о клубе из Санкт-Петербурга.
«Чувствую себя молодым!» Владислав Третьяк — о ФХР, юбилее, политике и будущем нашего хоккея
Президент Федерации хоккея России и лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк после открытия выставки его имени в Музее хоккея ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции по случаю своего 70-летия.
Лизун, крыса, истеричка. Почему Брэд Маршан бесит всех, а не только нашего Панарина
«Плеймекер» вспоминает главные выходки форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана, с которым наверняка не раз придется столкнуться российским звездам НХЛ в стартующем скоро плей-офф.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика