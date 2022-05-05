Хабиб поддержал Ислама Махачева

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественнику Исламу Махачеву.

Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана проведет поединок против топ-легковеса UFC Бенеила Дариуша, однако, последний отказался от боя по неизвестным причинам.

«Они говорят: «Дерись с топами», но как это сделать, если никто не хочет? Ислам Махачев, придет время, просто делай», – написал Хабиб в соцсети.

Напомним, за всю карьеру в UFC Махачев провел 12 боев и одержал 11 побед. Он выиграл 10 боев кряду и занимает третье место в рейтинге лучших легковесов лиги.