Оливейра и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем за звание чемпиона UFC (видео)

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи схлестнулись взглядами перед боем, который пройдет 8 мая.

Напомним, 32-летний Оливейра стал чемпионом лиги, одолев американца Майкла Чендлера. Бразилец идет на победной серии из 10 боев кряду.

Что касается Гэтжи, то американец занимает первое место в рейтинге лучших легковесов UFC. На его счету 23 победы и три поражения за всю карьеру в смешанных единоборствах.

Добавим, что поединок Оливеры и Гэтжи возглавит турнир UFC 274 в Финиксе (штат Аризона, США).