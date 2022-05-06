Штырков победил Колобегова в главном бою турнира RCC 11

Сегодня, 6 мая, состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 11.

В главном событии вечера российский тяжеловес Иван Штырков победил соотечественника Михаила Колобегова.

Поединок завершился во втором раунде: «Уральский Халк» перевел соперника на канвас и провел серию добивающих ударов, после чего рефери остановил бой.

Таким образом, 33-летний Штырков одержал 20-ю победу в карьере. Также на его счету два поражения и одна ничья. У 34-летнего Колобегова – 13 выигранных боев, два поражения и два несостоявшихся поединка.