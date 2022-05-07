«Матч ТВ» в прямом эфире покажет основной кард турнира UFC 274

Любителям ММА представилась возможность посмотреть турнир UFC 274 на бесплатной основе.
Основной кард ивента в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Также турнир можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала.
Напомним, главным боем вечера станет поединок между чемпионом промоушена в легком весе Чарльзом Оливейром и первым номером рейтинга Джастином Гэтжи.
Также состоится бой бывшего претендента на титул Майкла Чендлера и американца Тони Фергюсона.
Полный список основного карда выглядит так:
Чарльз Оливейра – Джастин Гэтжи (легкий вес);
Роуз Намаюнас – Карла Эспарза (женский минимальный вес);
Майкл Чендлер – Тони Фергюсон (легкий вес);
Овинс Сент-Пре – Маурисиу Руа (полутяжелый вес);
Дональд Серроне – Джо Лозон (полусредний вес).
источник: Телеканал «Матч ТВ»