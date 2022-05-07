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«Матч ТВ» в прямом эфире покажет основной кард турнира UFC 274

Ивент состоится 8 мая.
07 мая 2022 08:52
автор: Артур Гичунцев

Любителям ММА представилась возможность посмотреть турнир UFC 274 на бесплатной основе.

Основной кард ивента в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Также турнир можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала.

Напомним, главным боем вечера станет поединок между чемпионом промоушена в легком весе Чарльзом Оливейром и первым номером рейтинга Джастином Гэтжи.

Также состоится бой бывшего претендента на титул Майкла Чендлера и американца Тони Фергюсона.

Полный список основного карда выглядит так:

Чарльз Оливейра – Джастин Гэтжи (легкий вес);

Роуз Намаюнас – Карла Эспарза (женский минимальный вес);

Майкл Чендлер – Тони Фергюсон (легкий вес);

Овинс Сент-Пре – Маурисиу Руа (полутяжелый вес);

Дональд Серроне – Джо Лозон (полусредний вес).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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