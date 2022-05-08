Гэтжи высказался после поражения от Оливейры

Американский боец ММА Джастин Гэтжи оставил запись в соцсети после поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Напомним, представитель США уступил сопернику удушающим приемом в первом раунде.
«Ценю все сообщения с поддержкой в мой адрес. Мои поздравления Чарльзу», – написал Гэтжи.
Бой Оливейры и Гэтжи возглавил турнир UFC 274. Бразилец, владевший титулом в легком дивизионе, провалил взвешивание и был лишен пояса, однако, благодаря победе над американцем ему предоставят еще один титульный поединок.
источник: «Советский спорт»