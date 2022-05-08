Тактаров считает, что Фергюсону пора завершить карьеру

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал поражение американца Тони Фергюсона в бою с соотечественником Майклом Чендлером.

Напомним, Фергюсон уступил сопернику во втором раунде. Он пропустил тяжелый удар в челюсть и оказался в глубоком нокауте.

«Ферги возрастной и разбитый человек, причем уже давно. То, что его отправили в нокаут – вообще не удивительно. Если у тебя есть наработанные движения – их нужно проходить, несмотря на возраст. Если у тебя грамотная защита, то пару наработанных вещей будут проходить.

Тони был разнообразен, и у него ничего из элементов не было отработано. Защита толком не поставлена. Его время прошло, пора кончать», – заявил Тактаров для «РБК-Спорт».

Уступив Чендлеру, 38-летний Фергюсон потерпел четвертое поражение кряду. Также на его счету 25 побед.