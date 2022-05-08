Чендлер после победы над Фергюсоном бросил вызов Макгрегору

Американский боец ММА Майкл Чендлер предложил поединок бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

По словам легковеса, он готов подраться с ирландцем в полусреднем дивизионе.

«Я хочу, чтобы ты был максимально большим, максимально опасным, и в максимально лучшей форме. Конор, давай биться! Летом, осенью, зимой – когда тебе угодно!» – сказал боец.

Напомним, сегодня, 8 мая, состоялся турнир UFC 274, в ходе которого Чендлер провел поединок против американца Тони Фергюсона и нокаутировал его во втором раунде.

Что касается Макгрегора, то ирландец не выступает с июля 2021-го. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что боец может вернуться осенью этого года.