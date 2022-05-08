Макгрегор ответил на вызов Чендлера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не горит желанием проводить бой против американского легковеса Майкла Чендлера.

Последний бросил вызов ирландцу после яркой победы над соотечественником Тони Фергюсоном. Он нокаутировал соперника во втором раунде. Это случилось на турнире UFC 274.

«Я бы хотел сразиться с бразильцем, 100%! Я люблю Бразилию, и я непобедим против Бразилии. Все, ребята, у меня есть кое-что, что я уже думаю сделать», – написал Макгрегор в соцсети, отметив, что не хочет драться в легком дивизионе.

Ранее сообщалось, что 33-летний Макгрегор проведет бой в полусреднем дивизионе. Среди потенциальных соперников – американец Нейт Диас.