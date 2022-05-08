Нурмагомедов прокомментировал поражение Фергюсона в бою с Майклом Чендлером

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в 32 года, отреагировал на поражение Тони Фергюсона.

Напомним, 38-летний американец уступил соотечественнику Майклу Чендлеру на турнире UFC 274. Бой завершился нокаутом во втором раунде.

«У каждой вещи есть место и время, если ты имеешь понимание в этом, то тебе повезло, но если ты думаешь, что ты будешь долго в этой игре, то ты доиграешься, и самое тяжелое когда твои принципы вредят твоему здоровью», – написал россиянин.