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Нурмагомедов прокомментировал поражение Фергюсона в бою с Майклом Чендлером

«Эль Кукуй» угодил в глубокий нокаут.
08 мая 2022 22:49
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в 32 года, отреагировал на поражение Тони Фергюсона.

Напомним, 38-летний американец уступил соотечественнику Майклу Чендлеру на турнире UFC 274. Бой завершился нокаутом во втором раунде.

«У каждой вещи есть место и время, если ты имеешь понимание в этом, то тебе повезло, но если ты думаешь, что ты будешь долго в этой игре, то ты доиграешься, и самое тяжелое когда твои принципы вредят твоему здоровью», – написал россиянин.

источник: «Советский спорт»
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