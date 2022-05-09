Тони Фергюсон прокомментировал поражение от Майкла Чендлера

Американский боец ММА Тони Фергюсон оставил запись в соцсети после поражения от соотечественника Майкла Чендлера.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 274. 38-летний Фергюсон уступил сопернику нокаутом во втором раунде. Он пропустил тяжелый удар в область челюсти и потерял сознание.

«Поздравляю Майка Чендлера с победой на UFC 274. Мы хорошенько повеселились.

Болельщики, вы сумасшедшие, и мне это нравится! Здорово вернуться, я вновь голоден. Мы только начинаем.

Удачи в следующем бою, чемпион», – написал ветеран в соцсети.

Ранее сообщалось, что UFC рассматривает вариант с увольнением Фергюсона.