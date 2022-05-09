Серроне рассказал, когда завершит карьеру

Ветеран ММА Дональд Серроне оставил запись в соцсети. В частности, он рассказал, когда планирует уйти из спорта.

«Мой номер – 50, господа. Я уйду на пенсию, когда у меня будет 50 боев. Так что у меня осталось еще два боя в UFC», – написал американец, поблагодарив руководство лиги, а также президента организации Дэйну Уайта.

Напомним, 39-летний Серроне выступает на профессиональном уровне с 2006 года. За 16 лет в ММА «Ковбой» провел 52 боя, одержав 36 побед.

Добавим, что американец является рекордсменом UFC по количеству выигранных боев. В лучшей лиге мира он одержал 23 победы.