Нейт Диас анонсировал третий бой против Конора Макгрегора

Американский боец ММА Нейт Диас, выступающий в полусреднем весе, сообщил, что проведет поединок против ирландца Конора Макгрегора.

«30 июля. Полусредний вес. Трилогия. Началось. Конор Макгрегор, пристегни свою ногу», – написал Диас в социальных сетях.

Напомним, американец дважды встречался с Макгрегором. Первый бой завершился в его пользу, второй – победой ирландца по решению судей.

Ранее сообщалось, что 33-летний Макгрегор, не выступавший с лета 2021 года из-за перелома ноги, решил попробовать себя в полусреднем весе.