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Нейт Диас анонсировал третий бой против Конора Макгрегора

По словам американца, поединок состоится 30 июля.
09 мая 2022 11:46
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Нейт Диас, выступающий в полусреднем весе, сообщил, что проведет поединок против ирландца Конора Макгрегора.

«30 июля. Полусредний вес. Трилогия. Началось. Конор Макгрегор, пристегни свою ногу», – написал Диас в социальных сетях.

Напомним, американец дважды встречался с Макгрегором. Первый бой завершился в его пользу, второй – победой ирландца по решению судей.

Ранее сообщалось, что 33-летний Макгрегор, не выступавший с лета 2021 года из-за перелома ноги, решил попробовать себя в полусреднем весе.

источник: «Советский спорт»
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