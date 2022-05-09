Макгрегор прокомментировал заявление Диаса

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на заявление американца Нейта Диаса.

Напомним, последний оставил м следующий пост: «30 июля. Полусредний вес. Трилогия. Началось. Конор Макгрегор, пристегни свою ногу»

«Пристегнул, бро», – написал ирландец.

Диас дважды встречался с Макгрегором. Первый бой завершился в его пользу, второй – победой ирландца по решению судей.

Ранее сообщалось, что 33-летний Макгрегор, не выступавший с лета 2021 года из-за перелома ноги, решил попробовать себя в полусреднем весе.