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Назван следующий соперник Умара Нурмагомедова

Поединок состоится 25 июня.
12 мая 2022 19:27
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника. Об этом сообщил журналист Джеймс Линч.

По его данным, уроженец Дагестана сразится против американца Нейта Манесса. Поединок состоится 25 июня на турнире UFC Fight Night.

Напомним, 26-летний россиянин – брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в легчайшем дивизионе и не знает поражений на профессиональном уровне. В активе Умара 14 боев и ни одного поражения.

Что касается Манесса, то американец выиграл 16 поединков и уступил один раз.

источник: «Советский спорт»
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Назван следующий соперник Умара Нурмагомедова
Поединок состоится 25 июня.
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