Исмаилов объяснил, при каких условиях Емельяненко победит Дацика

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, побеждавший Александра Емельяненко, дал прогноз на его поединок против 42-летнего тяжеловеса Вячеслава Дацика.

Напомним, поединок пройдет на боксерском ринге и состоится в сентябре 2022 года. Более точную дату организаторы объявят позднее.

«Все от Саши зависит, как он подойдет к этому вопросу. Если так, как он в последнее время себя проявляет, то маловато у него шансов. Скорее всего, его вырубят. Но если он хорошо подготовится, уберет какие-то свои слабости на второй план, то Дацик с ним не справится», – цитирует Исмаилова «Чемпионат».

Напомним, в крайнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, а 42-летний Дацик нокаутировал бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.