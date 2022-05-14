Тони Фергюсон: Я готов провести бой против Махачева

Американский легковес Тони Фергюсон предложил бой россиянину Исламу Махачеву на октябрьском турнире UFC.

«При определенных условиях я готов провести бой против Ислама. Я стараюсь использовать все возможности, которые предоставляет мне организация. Они знают, что я человек компании, и поэтому сказали, что никуда меня не отпустят», – сказал 38-летний американец порталу MMA Junkie.

Напомним, Фергюсон потерпел четыре поражения кряду. Ранее сообщалось, что UFC рассматривает вариант с его увольнением.

Что касается Махачева, то 30-летний россиянин выиграл 10 боев кряду и занимает четвертую строчку в рейтинге лучших легковесов лиги.