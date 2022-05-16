Тренер Чимаева раскритиковал бойца за самовольство в поединке с Гилбертом Бернсом

Андреас Михаэль, наставник шведского бойца ММА Хамзата Чимаева, раскритиковал своего подопечного за невыполнение тренерских установок в поединке с бразильцем Гилбертом Бернсом.

Напомним, Чимаев и Бернс встречались на турнире UFC 273. 27-летний уроженец Чечни одержал победу по решению судей. По ходу поединка он пропустил несколько серьезных ударов и побывал на канвасе.

«Конечно, мне не понравилось, что он хотел во что бы то ни стало нокаутировать того парня и показать всем, «Смотрите, как я его переехал». У нас был план на бой, и он не заключался в том, чтобы выйти и снести сопернику голову в первый же момент. Это не было частью плана на бой.

Он должен был боксировать с ним, активно использовать джеб. Это был верный способ разобраться с этой ситуацией, но он не сделал ничего из того, над чем мы работали», – цитирует тренера MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Чимаева станет американец Колби Ковингтон. Бой может пройти на октябрьском турнире UFC.